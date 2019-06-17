Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина в рамках нового уголовного дела в отношении экс-главы банка Ларисы Маркус, осужденной в 2017 году за хищение 114 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Постановлением Тверского суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании Аджину меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 11 августа 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали банкира при обысках у него дома в начале прошлой недели, а суд позднее арестовал его. Он и остальные фигуранты обвиняются в присвоении или растрате по предварительному сговору (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб в рамках дела следствие оценивает в более чем 100 млрд рублей.

Аджинов ранее был свидетелем обвинения по первому уголовному делу Маркус. Однако, по словам его адвоката Владимира Аверина, «показания на нее не давал и сейчас не дает». «Вину мой подзащитный и другие фигуранты категорически отвергают», — сказал ТАСС адвокат, отметив, что уже обжаловал арест банкира. По данным следствия, Аджинов искал юридические компании, через которые выводились деньги банка, уточнил Аверин.

По делу также проходит бывший директор департамента кредитования и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова.

Хамовнический суд Москвы в мае 2017 года приговорил Маркус к девяти годам колонии по делу о хищении 114 млрд рублей, позднее этот срок был снижен на полгода. Она была этапирована в январе этого года в Москву из колонии в Нижнем Новгороде для проведения с ней следственных действий в рамках нового дела. По первому делу Глушакову осудили на четыре года колонии.

