Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Источник, близкий к правительству, сообщил РБК , что на новом посту Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

С поста посла в Минске Бабич был уволен 30 апреля. Источник РБК, близкий к Кремлю, рассказывал, что Бабичем был недоволен президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого «не устраивала слишком активная деятельность» посла.

В Минске Бабич сделал ряд критических заявлений в адрес белорусской стороны, которые вызвали негативную реакцию, отмечали после отставки посла эксперты.

В частности, реагируя на одно из интервью Бабича, официальный представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз назвал его «счетоводом и бухгалтером», перепутавшим работу в независимом государстве с работой в российском федеральном округе (подразумевалась предыдущая работа посла — в качестве полпреда президента в Приволжском ФО).

В интервью Бабич говорил, что если Минск ставит вопрос о внутрироссийских ценах на газ и о компенсации налогового маневра, как это предусмотрено законодательством для российских НПЗ, то в таком случае стороны должны обсуждать более тесную интеграцию в рамках Союзного государства.



По данным Telegram-канала «Незыгарь», в министерстве экономического развития Бабич продолжит начатую в Белоруссии работу — задачей его блока станет «полная ревизия всех экономических и гуманитарных программ, а также многочисленных соглашений» со странами СНГ.