«Билайн» в партнерстве c приложением Bookmate (12+) представляет новую акцию — «Гиги за мозги», сообщает пресс-служба оператора.



«За 30 минут чтения книг в день в течение месяца «Билайн» подарит участникам акции до 1,5 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц или возможность раздавать Интернет бесплатно. Предложение действует на тарифных планах с безлимитным Интернетом, при этом слуга может быть предоставлена только один раз в сутки», — говорится в релизе

Чтобы стать участником акции «Гиги за мозги», нужно скачать приложение «Мой Билайн» (12+) или обновить его до последней версии, принять условия акции на странице с ее описанием и далее следовать инструкциям, указанным в СМС-сообщении от Bookmate.

Акция «Гиги за мозги» доступна для клиентов новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», «Двойной Анлим», «Семья», «Супер семья», «Супер семья+», а также в предложениях 2018 года, среди которых тарифная линейка«ВСЁмоё!», «Анлим» и «ВСЁ в одном». Акции действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.



Дополнительный трафик и раздача Интернета не начисляется при нулевом или отрицательном балансе лицевого счета. Для участия на устройстве должна быть установлена операционная система iOS 11 и выше или Android 5 и выше.

«Клиенты «Билайн» могут получить еще больше дополнительного трафика за привычные действия. При участии одновременно во всех акциях —– «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги» — максимальный объем мобильного Интернета к основному тарифу составит до 7,5 Гб в месяц или 1 час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами», — отмечается в сообщении.