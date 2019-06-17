Банк «Уралсиб» и краудфандинговая платформа «Поток» запустили партнерскую программу по финансированию представителей малого бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

Предприниматели могут получить займ от зарегистрированных на платформе инвесторов для пополнения оборотных средств, покрытия кассового разрыва, покупки автомобиля или оборудования, финансирования тендерных контрактов, а также открытия новых точек.

Оплачивать займ можно дистанционно через интернет-банк «Уралсиб».