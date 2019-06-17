Почти 60% тех, кто торгует на рынке Forex, готовы покинуть российский рынок в случае принятия закона «о квалифицированных инвесторах». Такие результаты опроса представила Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

Как считает подавляющее число инвесторов, решение о допуске к торговле теми или иными инструментами должен принимать сам клиент.

Законопроект о категоризации инвесторов, который был принят Госдумой в конце мая в первом чтении, предлагает ограничить право неквалифицированных инвесторов с капиталом менее 400 тыс. рублей вкладывать в рискованные инструменты, включая производные и использование кредитных плеч. Чтобы получить к ним доступ, необходимо будет сдать экзамены.

Как утверждают российские форекс-дилеры, сейчас средний размер счета их клиентов составляет около 160 тыс. рублей. Поэтому, опасаются участники рынка, новый закон может ударить по российскому форекс-рынку.

По данным АФД, сейчас клиентами четырех компаний, получивших лицензии форекс-дилера в ЦБ, является свыше 8 тыс. человек. По словам гендиректора компании «Альфа-форекс» Сергея Николюка, многие клиенты предпочитают открывать несколько счетов — в России и за рубежом. По его словам, это связано с ограничениями, действующими на отечественном рынке. Например, использованием CFD контрактов и размером кредитного плеча. По данным опроса АФД, счета на западе и в российской юрисдикции есть примерно у 30% клиентов форекс дилеров.