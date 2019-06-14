«Спасибо от Сбербанка » запускает новую геймифицированную активность «Спасибомания-3: Гипербросок». Участники акции смогут получать призы от бонусной программы и ее партнеров, открывая ячейки на виртуальной карте. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка, подключенный к программе лояльности, — достаточно пройти регистрацию на сайте или перейти в раздел «Спасибомания-3» в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.

Участников ждет главный приз — 1 000 000 бонусов «Спасибо», до 15% «Спасибо» на покупки в популярных категориях, например, аптеки, супермаркеты и другие, а также до 10 000 «Спасибо» и призы от партнеров.

Механика геймифицированной активности хорошо знакома участникам по прошлым «Спасибоманиям»: пользователи совершают броски и получают призы, расположенные на ячейках виртуальной карты: бонусы «Спасибо», дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов за траты в определенных товарных категориях, призы от партнеров программы.

Получить броски участник может с помощью выполнения простых заданий, а также списывая от 50 бонусов за броски.