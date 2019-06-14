Инфляция в Аргентине снижается второй месяц подряд, в мае она составила 3,1%, следует из доклада Национального института статистики.



«Потребительские цены в мае выросли на 3,1% по отношению к апрелю, в годовом выражении рост составил 57,3%», — отмечается в докладе.

В апреле инфляция равнялась 3,4%. Аналитики рынка, опрошенные ЦБ Аргентины, ожидали инфляцию в мае в 3%, а по итогам года — 40,3%.

Больше всего в мае выросли цены на услуги здравоохранения (5,1%), тарифы ЖКХ, аренду жилья и топливо (4%), транспорт (3,5%), услуги образования (3,3%).

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри отмечал, что в марте инфляция будет иметь пиковые значения, после этого начнет снижение.

Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.