Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» готовы отстаивать позицию держателей счетов банков, если применяемые со стороны кредитных учреждений требования к клиентам не соответствуют закону. Обращения можно писать на «красную кнопку» на сайте Общероссийского народного фронта.



В стране действует «антиотмывочный» закон №115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), напомнил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.



«Однако перегибы в применении ФЗ-115 недопустимы. Они могут сказаться на прочности российского финансового сектора. Нельзя в попытках сделать что-то хорошее перекрывать кислород бизнесу. Экономическая свобода на сегодняшний день очень важна для развития страны», — отметил Алексеев.

Ранее появились сообщения, что клиенты некоторых банков жаловались на то, что кредитные организации стали интересоваться, на что они тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Алексеев пояснил, что требования банков отчитаться, куда клиент потратил деньги, незаконны. Что касается запросов, как они были заработаны, в ФЗ-115 есть четкий перечень обстоятельств, которые подлежат обязательному контролю со стороны кредитных организаций. Поэтому, если представители бизнеса или обычные граждане столкнутся с тем, что кредитные организации предъявят к ним неправомерные требования, ссылаясь якобы на Центробанк, Алексеев призвал их не поддаваться панике, не спешить снимать средства со счетов и прятать их под подушкой.

«Важно обработать поступившую информацию. Попытайтесь формализовать соответствующий запрос от банка, то есть получить его в письменном виде либо сделать аудиозапись. Если применяемые со стороны кредитных учреждений меры не соответствуют закону, являются «откровенным своевольничеством» каких-либо «передовых» менеджеров или учреждений, их можно обжаловать. Эксперты проекта «За права заемщиков» при необходимости готовы предоставить помощь и с правовой точки зрения. Поэтому мы ждем обратной связи от конкретных пострадавших лиц на сайте ОНФ», — добавил он.

Эксперт также напомнил, что стоит внимательно читать правила банка и, если они пытаются навязать дополнительные неправомерные условия, не согласовывать их. В заключение Алексеев отметил, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо взаимное участие всех представителей рынка: и надзорного органа — Росфинмониторинга, и банковских учреждений, и честных предпринимателей. «Не стоит забывать, что изначально блокировки счетов направлены на деятельность организаций, работающих в нелегальном и полулегальном поле», — подчеркнул он.