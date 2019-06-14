Средняя сумма выданных в апреле российскими банками потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. рублей, за месяц увеличившись на 13%, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«В апреле 2019 года средняя сумма потребительского кредита, выдаваемого российскими банками, составила 207 тыс. рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года сумма выросла на 47 тыс. рублей, а за месяц — на 24 тыс.», — сказано в исследовании. В компании напомнили, что в посткризисном 2015 году на потребительские нужды банки в среднем выдавали вдвое меньше — всего 87 тыс. рублей.

Отмечается, что объемы в данном сегменте растут менее интенсивными темпами за счет некоторого снижения количества выдаваемых потребительских кредитов. Так, в апреле 2019 года было выдано 1,3 млн кредитов, как и в апреле 2018 года. В целом россияне в апреле 2019 года получили потребкредитов на 270,8 млрд рублей, что по сравнению с апрелем прошлого года больше на 22,1% и является максимумом с начала года.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин пояснил, что рост средней суммы потребкредита происходит из-за того, что банки стремятся к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом, поэтому готовы выдавать все большие суммы. «В ближайшей перспективе сложившаяся тенденция может стать драйвером роста денежных объемов во всех сегментах розничного кредитования», — прогнозирует он.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию . Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что «пузыря» на рынке потребкредитования нет, соответственно, нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.