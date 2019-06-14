В экономике идут бои без правил, нужны коллективные усилия для восстановления справедливости, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.

По его словам, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

«В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться», — добавил он.