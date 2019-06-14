Во время ближайшей Всероссийской переписи населения все переписчики будут работать на планшетах с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора». На данный момент «Ростелеком» активно работает над ее разработкой, в проекте участвуют несколько сотен программистов. Об этом рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский на ежегодном собрании акционеров.



«Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС «Аврора», — сказал Осеевский.

По его словам, сейчас в мире две крупные мобильные операционные системы: у США и практически закончена работа над своей ОС у китайского Huawei.

«Теперь своя ОС есть и у России. Это важное стратегическое преимущество», — заявил Осеевский.

По данным «Ростелекома», «Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы, а также обеспечивает функционал удаленного рабочего места — защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. ОС поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.



Следующая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году.