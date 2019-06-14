Россия может обязать международные платежные системы передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в Национальную систему платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» Центробанка), следует из поправок в закон о национальной платежной системе ко второму чтению — речь идет о протоколе 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете: на мобильный телефон плательщика отправляется sms, содержащее динамический код. в большинстве случаев это позволяет удостовериться, что платеж совершает именно держатель карты, сообщают «Ведомости» .

Ранее международные платежные системы передавали трафик в сжатые сроки и изначально НСПК предлагала запуститься и вовсе без 3D Secure – для ускорения процесса, рассказывали «Ведомостям» в октябре 2014 году несколько участников совещаний, посвященных работе НСПК, но в итоге международные системы продолжили обрабатывать запросы самостоятельно; по словам сотрудников нескольких платежных систем, закон в текущем виде не обязывает международные платежные системы передавать НСПК функции 3D Secure, но ближе к концу прошлого года ЦБ и его «дочка» задумались о локализации этого сервиса и начали переговоры с международными платежными системами.

«Все внутрироссийские операции мы обрабатываем в НСПК. И сервис 3D Secure, как проверка до проведения операции, по нашему мнению, также должен осуществляться НСПК. Мы провели большую работу с банками, и они активно поддерживают этот подход. Мы рассчитываем, что международные платежные системы сделают это в кратчайшие сроки», – говорила в интервью «Ведомостям» в январе 2019 году куратор платежной системы, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Законопроект обязывает системно значимые банки с 1 ноября этого года обращаться для аутентификации своих клиентов в НСПК, остальным банкам документ отводит еще год на подготовку – до ноября 2020 года, новелла, касающаяся локализации 3D Secure, была внесена в законопроект после консультаций с ЦБ и экспертным сообществом, объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В случае принятия поправок банкам придется отправлять запросы на авторизацию по 3D Secure не напрямую в платежную систему, как сейчас, а в НСПК, в целом банки могут успеть провести эти работы до ноября, считает директор процессингового центра «Картстандарт» Майя Глотова, но это дополнительные затраты на разработку и интеграцию – в части как эмиссии, так и эквайринга.