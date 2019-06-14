Минстрой в начале июня подготовил законопроект по увеличению доходов жилищного института развития «ДОМ.РФ», сообщает «Коммерсант» . В министерстве пообещали, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Законопроектом, в частности, предлагается законодательно закрепить за «ДОМ.РФ» право реконструировать объекты, что увеличит их капитализацию и дивиденды в пользу государства. Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин подтверждает, что операционная рентабельность в реконструкции объектов может измеряться десятками процентов и способна стать для «ДОМ.РФ» существенным новым источником доходов в ближайшие годы. Но такие работы требуют дополнительных компетенций, в том числе по оценке состояния объектов и затрат, напоминает директор департамента оценки и стоимостного консультирования НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. Необходимы либо инвестиции в персонал «ДОМ.РФ», либо закупки услуг: расходы могут существенно превысить возможный дополнительных доход, предупреждает она.

Как сказано в законопроекте, правительство также признало неэффективными «голландские аукционы» на понижение цены. Всего на таких торгах «ДОМ.РФ» выставлял 61 участок площадью 1,3 тыс. га. По 35 участкам договоры затем были расторгнуты, в отношении пяти контрагентов по 15 проектам возбуждены дела о банкротстве, а у четырех контрагентов задолженности взыскивались через суд.

Законопроект также разрешает «ДОМ.РФ» продавать вместе с участками движимое имущество и расторгать контракты в одностороннем порядке, если застройщик вовремя не получил разрешение на строительство. К функционалу «ДОМ.РФ» хотят добавить развитие городской среды, исключив развитие производства стройматериалов. Кроме того, «ДОМ.РФ» должен перестать следить за обеспечением земельных участков объектами инфраструктуры.

Также для «ДОМ.РФ» предполагается ввести нормативы финансовой устойчивости. Во «Фридом Финанс» поясняют, что таким образом регуляторы сопоставляют деятельность «ДОМ.РФ» с деятельностью банков: поскольку банки контролирует ЦБ, ему же в ведение может перейти компания. Кроме того, нормативы могут означать и подготовку «ДОМ.РФ» к частичной приватизации, считает Александр Осин.

В «ДОМ.РФ» заявили изданию, что изменения законодательства в части нормативов финансовой устойчивости вносятся во исполнение решений национального совета по финансовой стабильности. По словам представителя компании, сейчас основную часть прибыли «ДОМ.РФ» приносит работа на рынке ипотечного кредитования и арендного жилья, а также деятельность уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.