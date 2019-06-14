В Хабаровске открылся первый в России центр проведения сделок с недвижимостью «ДомКлик» от Сбербанка . Он расположен в офисе банка по адресу: ул. Серышева, 42. Клиентами центра могут стать все жители России, как покупатели, так и продавцы квартир или домов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В центре специалисты банка помогут выбрать «квартиру мечты» либо в строящемся доме у аккредитованного застройщика, либо на вторичном рынке, а дальше займутся решением всех финансовых и юридических вопросов до того момента, пока ключи от квартиры не окажутся в руках новоселов. Кроме того, здесь можно заказать оценку объекта или правовую экспертизу, оформить электронную регистрацию права собственности или воспользоваться сервисом «Безопасные расчеты»», — говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, посетитель может за один визит совершить полный цикл операций с недвижимостью.



По желанию клиентам предоставляются комнаты для ведения переговоров, в которых предусмотрено все необходимое банковское оборудование для пересчета и проверки подлинности наличных денежных средств для самостоятельного использования.

Также в центре проведения сделок с недвижимостью предлагаются услуги ответственного хранения денежных средств в сейфовых ячейках. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами безопасности и соответствуют пятому (самому высокому) классу укрепленности.