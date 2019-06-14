Совкомбанк не исключает новых сделок M&A в будущем. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

«Банк достаточно активно растет в последние годы. У нас было несколько сделок слияния и поглощения (M&A). Активы росли опережающими темпами в силу присоединения к нам приобретенных банков. Сегодня у нас нет никаких конкретных планов по M&A, и в первую очередь мы рассчитываем на органический рост и новый капитал, который поддержит такой рост. В будущем мы не исключаем сделок по приобретению или объединению с другими банками, но это не перспектива сегодняшнего дня. Сегодня наш капитал по МСФО составляет около 120 миллиардов, и сумма в 6,1 миллиарда рублей не такая значительная», — сообщил он.

«У нас нет конкретных планов по M&A в ближайшей перспективе, но это не значит, что мы не смотрим на M&A как на возможности для развития в будущем. Просто нет конкретных целей сегодня, но это не значит, что они не появятся через два-три года», — добавил Гусев.