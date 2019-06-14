Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, проявили интерес к системе цифровых платежей, создаваемой компанией Facebook. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, они намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который «будет управлять криптовалютой». Всего на поддержку новой валюты, получившей название Libra, Facebook планирует привлечь около 1 млрд долларов. Libra будет привязана к доллару, чтобы избежать резких колебаний курса, как это было с биткоином, указала газета.

Окончательный состав консорциума еще не определен, на данный момент к проекту присоединилось более десяти компаний. Согласно WSJ, некоторые инвесторы пока не располагают полными сведениями о том, как будет работать блокчейн Libra. При этом отмечается, что Facebook не будет полностью контролировать криптовалюту.

Как подчеркнула газета, с помощью новой валюты можно будет оплачивать покупки в Facebook и онлайн-магазинах. Ожидается, что полную информацию о ней Facebook представит на следующей неделе.

По данным британской вещательной корпорации ВВС, Facebook запустит собственную криптовалюту в I квартале 2020 года.