Банк России представил участникам Системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юрлиц, рассказали «Коммерсанту» ее участники. По их словам, регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы в адрес юрлиц по QR-коду, которые станут аналогом эквайринга, на уровне 0,4%.

Комиссия ограничивается для конечного получателя платежа, то есть выше установленного порога повысить стоимость проведения платежей банки не смогут», — пояснил один из участников встречи.

По словам другого собеседника издания, окончательно тарифы СБП по платежам в адрес юрлиц будут закреплены после принятия решения советом директоров ЦБ. В тестовом режиме для банков и торговых предприятий такие платежи по QR-коду ЦБ планирует запустить в июле, полностью заработать они должны в сентябре текущего года.

В четверг в Банке России «Коммерсанту» сообщили, что идет обсуждение подходов к тарификации с учетом интересов всех заинтересованных участников — банков, ассоциаций торговли, ФАС и др. В ЦБ отметили, что «оплата с помощью QR-кодов является дополнительным инструментом безналичной оплаты к уже существующим карточным платежам». Однако детали комментировать не стали.

Также противоречием между банкирами и ритейлерами в обсуждении предложения ЦБ стал вопрос ограничения комиссий. Финансисты считают, что тариф должен быть установлен для них самой системой, а конечные тарифы получателям платежей — юрлицам хотят определить сами, по аналогии с тем, как это работает для физических лиц.

«Жесткое ограничение тарифов не будет способствовать развитию платежного сервиса, поэтому мы надеемся, что финальные тарифы будут основаны на компромиссном подходе, учитывающем интересы и эквайеров, и эмитентов», — указывает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. По словам директора «КартСтандарта» Майи Глотовой, единая ставка 0,4% не является оптимальным решением, так как для ряда высокооборотных индустрий, например супермаркетов, практически не отличается от текущей стоимости эквайринга, что снизит мотивацию ритейлеров подключаться к СБП. Директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова считает указанную комиссию для платежей с помощью QR-кода в рамках СБП оправданной. «Новый подход значительно снизит стоимость эквайринга для торговых точек, а любое уменьшение расходов всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя, — поясняет она. — Сейчас на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для торгово-сервисных предприятий составляет около 1,85%».

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, 0,4% — это допустимый тариф. «Важно исключить риски увеличения этой ставки и желание банков заработать за счет ритейла, как в случае со ставкой эквайринга», — отмечает он.