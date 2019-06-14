Окончательно решение по тарифам СБП для юрлиц должно быть утверждено советом директоров ЦБ.
Банк России представил участникам Системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юрлиц, рассказали «Коммерсанту» ее участники. По их словам, регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы в адрес юрлиц по QR-коду, которые станут аналогом эквайринга, на уровне 0,4%.
Комиссия ограничивается для конечного получателя платежа, то есть выше установленного порога повысить стоимость проведения платежей банки не смогут», — пояснил один из участников встречи.
По словам другого собеседника издания, окончательно тарифы СБП по платежам в адрес юрлиц будут закреплены после принятия решения советом директоров ЦБ. В тестовом режиме для банков и торговых предприятий такие платежи по QR-коду ЦБ планирует запустить в июле, полностью заработать они должны в сентябре текущего года.
В четверг в Банке России «Коммерсанту» сообщили, что идет обсуждение подходов к тарификации с учетом интересов всех заинтересованных участников — банков, ассоциаций торговли, ФАС и др. В ЦБ отметили, что «оплата с помощью QR-кодов является дополнительным инструментом безналичной оплаты к уже существующим карточным платежам». Однако детали комментировать не стали.
Также противоречием между банкирами и ритейлерами в обсуждении предложения ЦБ стал вопрос ограничения комиссий. Финансисты считают, что тариф должен быть установлен для них самой системой, а конечные тарифы получателям платежей — юрлицам хотят определить сами, по аналогии с тем, как это работает для физических лиц.
«Жесткое ограничение тарифов не будет способствовать развитию платежного сервиса, поэтому мы надеемся, что финальные тарифы будут основаны на компромиссном подходе, учитывающем интересы и эквайеров, и эмитентов», — указывает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. По словам директора «КартСтандарта» Майи Глотовой, единая ставка 0,4% не является оптимальным решением, так как для ряда высокооборотных индустрий, например супермаркетов, практически не отличается от текущей стоимости эквайринга, что снизит мотивацию ритейлеров подключаться к СБП. Директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова считает указанную комиссию для платежей с помощью QR-кода в рамках СБП оправданной. «Новый подход значительно снизит стоимость эквайринга для торговых точек, а любое уменьшение расходов всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя, — поясняет она. — Сейчас на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для торгово-сервисных предприятий составляет около 1,85%».
По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, 0,4% — это допустимый тариф. «Важно исключить риски увеличения этой ставки и желание банков заработать за счет ритейла, как в случае со ставкой эквайринга», — отмечает он.
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