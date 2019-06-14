Механизм проектного финансирования может быть распространен на российский малый и средний бизнес, считает первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Он признал, что подобный вид кредитования, когда предприниматель в случае успешной презентации своего проекта получает средства без залога, заключает в себе «большие риски».

«Я обращаюсь к корпорации и МСП Банку — это наше направление работы. Может, другие банки не так заинтересованы? А наш банк [МСП Банк] на это заточен должен быть», — сказал Силуанов.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).