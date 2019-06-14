Лизинг является востребованным инструментом для получения оборудования среди субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.

«Лизинг — востребованная форма взаимодействия и получения оборудования, машин малыми предпринимателями. Все, что востребовано предпринимателями, МСП, будет расширяться. Мы сохраняем направление лизинга в нацпроекте, видим его востребованность», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что лизинговые компании имеют возможность получить льготное кредитование, поэтому нет необходимости создавать лизинговые компании в каждом регионе РФ.

Ранее сообщалось, что компании, предоставляющие услуги лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства, смогут получить льготные кредиты по программе «6,5%» («Шесть с половиной») Корпорации МСП.



Программа «Шесть с половиной» была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России. В рамках госпрограммы зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 50 млн рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 11% годовых, для среднего — 10% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых. Участниками программы выступают 12 банков с капиталом 100 млрд рублей и выше, среди которых такие крупные, как Сбербанк , ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и другие.