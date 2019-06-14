Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя «мозги» в них значительно сложнее», — сказал Кузнецов.

«Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры», — добавил он.



По словам зампреда Сбербанка, это займет продолжительное время, но будет делаться в плановом режиме. «Ничего специального делать не планируем», — подчеркнул он.

Банкоматы-ресайклеры позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. Такая система позволяет банкам оптимизировать затраты на инкассацию. Глава Сбербанка Герман Греф в мае говорил, что сеть банкоматов банка состоит из около 80 тыс. устройств.