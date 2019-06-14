Ведомство планирует пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком.
Росстат изучает опыт других стран, чтобы начать проекты «Понятная методология» и «Популярная статистика», сообщил глава Росстата Павел Малков в интервью «Известиям».
По его словам, проекты фактически уже стартовали, но пока внутри собираются данные, изучается опыт. Ведомство планирует пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком.
«Мы уже начали осваивать и инфографику, простой язык. Кстати, тут чрезвычайно любопытен опыт некоторых стран, который мы сейчас изучаем, для того чтобы начать проекты «Понятная методология» и «Популярная статистика». Будем пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком», — пояснил Малков.
«Фактически [проекты] уже стартовали, просто мы пока внутри собираем данные, изучаем опыт, а самое главное — ищем людей, которые могут перевести с профессионального языка на доступный», — добавил он.
Малков рассказал, что инфляция считается Росстатом по достаточно точной методологии, которая соответствует всем международным стандартам, а рост цен определяется на основании сбора данных по более чем 500 позициям товаров и услуг.
«Но есть и личное восприятие инфляции. Люди зачастую обращают внимание на видимый рост цен, отдельные категории продуктов. Особенно в голове откладывается сезонное подорожание. Мы его отмечаем и потом уже не видим сезонного же падения. Если Росстат считает инфляцию по большому числу позиций, в список входят как продукты питания, так и товары народного потребления, а также тарифы на основные услуги, то человеку сложно удержать в фокусе внимания даже 100. Если мы видим, что сахар подорожал на 30%, то складывается ощущение, что и остальные товары выросли на эти 30%. Поэтому рассказ о том, что такое показатель инфляции, — это один из приоритетов в проекте «Понятная статистика», — сообщил он.
«Если раньше мы работали только с профессиональными аудиториями, то сейчас у нас появилось очень много непрофессиональных пользователей, потребителей информации Росстата. Нам нужно научиться объяснять наши данные на понятном каждому языке», — сказал Малков.
Также глава Росстата сообщил, что людей больше всего интересует то, что так или иначе постоянно находятся в информационном поле.
«В фокусе общественного внимания несколько основных показателей, которые так или иначе постоянно находятся в информационном поле. Это зарплаты и доходы, безработица. Словом, все то, что характеризует основные аспекты социально-экономической жизни», — заявил он.
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