Росстат изучает опыт других стран, чтобы начать проекты «Понятная методология» и «Популярная статистика», сообщил глава Росстата Павел Малков в интервью «Известиям» .

По его словам, проекты фактически уже стартовали, но пока внутри собираются данные, изучается опыт. Ведомство планирует пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком.

«Мы уже начали осваивать и инфографику, простой язык. Кстати, тут чрезвычайно любопытен опыт некоторых стран, который мы сейчас изучаем, для того чтобы начать проекты «Понятная методология» и «Популярная статистика». Будем пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком», — пояснил Малков.

«Фактически [проекты] уже стартовали, просто мы пока внутри собираем данные, изучаем опыт, а самое главное — ищем людей, которые могут перевести с профессионального языка на доступный», — добавил он.

Малков рассказал, что инфляция считается Росстатом по достаточно точной методологии, которая соответствует всем международным стандартам, а рост цен определяется на основании сбора данных по более чем 500 позициям товаров и услуг.

«Но есть и личное восприятие инфляции. Люди зачастую обращают внимание на видимый рост цен, отдельные категории продуктов. Особенно в голове откладывается сезонное подорожание. Мы его отмечаем и потом уже не видим сезонного же падения. Если Росстат считает инфляцию по большому числу позиций, в список входят как продукты питания, так и товары народного потребления, а также тарифы на основные услуги, то человеку сложно удержать в фокусе внимания даже 100. Если мы видим, что сахар подорожал на 30%, то складывается ощущение, что и остальные товары выросли на эти 30%. Поэтому рассказ о том, что такое показатель инфляции, — это один из приоритетов в проекте «Понятная статистика», — сообщил он.

«Если раньше мы работали только с профессиональными аудиториями, то сейчас у нас появилось очень много непрофессиональных пользователей, потребителей информации Росстата. Нам нужно научиться объяснять наши данные на понятном каждому языке», — сказал Малков.

Также глава Росстата сообщил, что людей больше всего интересует то, что так или иначе постоянно находятся в информационном поле.

«В фокусе общественного внимания несколько основных показателей, которые так или иначе постоянно находятся в информационном поле. Это зарплаты и доходы, безработица. Словом, все то, что характеризует основные аспекты социально-экономической жизни», — заявил он.