Переговоры между Россией и Белоруссией о создании единой валютной зоны с единой валютой ведутся, но пока находятся на начальной стадии. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается переговоров с Белоруссией, они, действительно, ведутся, но на очень начальной стадии. Пока речь не идет, чтобы распространять это на другие страны», — сказала глава Банка России.

На полях ПМЭФ 8 июня 2019 года прошли переговоры главы МЭР России Максима Орешкина и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого. Орешкин и Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце 2018 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет, но тема может и должна обсуждаться.