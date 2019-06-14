Mail.ru Group и «ВымпелКом» готовы дать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дополнительные разъяснения касательно конфликта между компаниями, сообщили RNS представители обеих компаний, комментируя позицию ФАС.

«Мы готовы дополнительно объяснить свои действия Федеральной антимонопольной службе. Мы также будем благодарны, если ФАС даст оценку действий оператора, который, пользуясь своим монопольным положением, поставил нас в абсолютно нерыночные условия и вынудил платить в 6 раз больше», — заявили в Mail.ru Group.

«Мы приветствуем намерение ФАС и открыты для предоставления информации. Мы заинтересованы в скорейшем и объективном рассмотрении вопроса, в целях восстановления качественной работы сервисов для наших абонентов», — отметил представитель «ВымпелКома».

Ранее действия обеих компаний раскритиковала ФАС России.