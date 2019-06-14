Сбербанк планирует обновить сеть самообслуживания и поэтапно заменить все традиционные банкоматы на ресайклеры, рассказал в интервью агентству «Прайм» в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя «мозги» в них значительно сложнее», — пояснил он.

«Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры», — заявил Кузнецов.

Также он добавил, что это займет продолжительное время и замена будет проходить в плановом режиме. Ничего специального делать не планируем, отметил зампред правления Сбербанка.