Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 14 копеек и составил 64,44 рубля, а евро подешевел до 72,72 рубля (минус 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, с вероятность почти 100% совет директоров ЦБ примет в пятницу решение о снижении ставки, что потенциально негативно для рубля.

«Но данное решение уже учтено в котировках. Сегодня ждем продолжения укрепления российской валюты, целью которого является отметка 64,1 рубля за доллар. Риторика регулятора в ходе пресс-конференции после совета директоров может привести к повышенной волатильности на валютном рынке», — прогнозировал он.

«Ожидаю боковую динамику. Рынок консолидируется вблизи 2750 п. по индексу МосБиржи, прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50—65,00», — сообщал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.