Рост ВВП России в 2019 году может составить 1% или чуть ниже, сообщил в интервью ТАСС и порталу « Будущее России. Национальные проекты » заместитель председателя, главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

«Наш прогноз — это рост в 2019 году на 1%, может быть, даже чуть ниже. Но это зависит от того, как Росстат уточнит картину по прошлому году. Потому что в экономике есть такой эффект, как сильная база: в прошлом году был скачок экономики на 2,3% — естественно, по сравнению с этим рост экономики в этом году будет медленнее», — сказал он.

По словам Клепача, в этом году ряд поддерживающих эффектов себя исчерпал. «Так, в прошлом году толчок экономическому росту дали чемпионат мира по футболу, завершение строительства Крымского моста и целый ряд инвестиционных программ по газовому и нефтяному комплексу», — пояснил он.



Главный экономист «ВЭБ.РФ» подчеркнул, что слабый рост розничной торговли и падение реальных доходов населения в I квартале являются принципиальными для российской экономики. «Понятно, что эти цифры тоже будут уточняться, но само по себе это является тревожным сигналом, который связан как с динамикой зарплат в бюджетном секторе, так и с низким ростом доходов в малом бизнесе. Поэтому это определенная проблема — вызов для каждой семьи и для экономики в целом», — указал он.

Клепач отметил, что динамика инвестиций в основной капитал в I квартале 2019 года также замедлилась. «Тут очень важно, в каких направлениях и куда они пойдут дальше. В этом плане нацпроекты как раз сыграют свою роль. Только не стоит рассчитывать, что это произойдет быстро, потому что бюджетные средства только начали выделяться, начнут они работать только во второй половине или к концу года», — добавил он.

По его оценке, основной эффект от этих инвестиций будет уже к 2020—2021 годах.