Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрий Полупанов уходит со своего поста. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

«Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Полупанов Юрий Алексеевич 14 июня 2019 года покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — отмечается в релизе.



Исполняющим обязанности директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России назначен первый заместитель директора Игорь Дворянчиков.