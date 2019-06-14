Исполняющий обязанности предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко 13 июня обратился к акционерам кредитной организации с просьбой о финансовой поддержке, так как достаточность капитала банка находится на критически низком уровне. Письмо есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил представитель одного из акционеров — фонда Baring Vostok.

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд рублей и в мае на 5 млрд рублей (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день). После первого раунда резервирования банк показал убыток в размере 6 млрд рублей в Iквартале 2019 года.

В своем письме Нестеренко отмечает, что, по прогнозу, запас по нормативам достаточности капитала на конец II квартала составит 1 млрд рублей, на конец III квартала — 2,5 млрд руб., на конец IV квартала — 4 млрд рублей. «При этом прогноз не предусматривает наступления каких бы то ни было нештатных ситуаций, требующих неучтенного потребления капитала», — пишет глава банка.

«При наступлении указанных событий банк неминуемо нарушит обязательные нормативы достаточности капитала со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости банка», — отмечает Нестеренко. В связи с этим он обратился к акционерам с просьбой «предпринять все возможные усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка в любой форме: проведение эмиссии, взносы акционеров, выкуп активов с текущим резервом в 100% и тому подобное».

Банки.ру направили запрос в «Восточный».

