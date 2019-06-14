Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%, отмечается в ежегодном обзоре международной доли евро, подготовленном Европейским центральным банком (ЕЦБ). Сокращение составило 7 процентных пунктов по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.



Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, доля международных резервов, номинированных в евро, между тем в прошлом году увеличилась более чем на 1 п. п. — до 20,7%, пишет ЕЦБ.

Из-за повышенной волатильности и разворота потоков капитала сразу несколько развивающихся стран продавали номинированные в долларах валютные резервы, чтобы стабилизировать курсы национальных валют. С конца марта до конца сентября 2018 года они продали резервов примерно на 200 млрд долларов, в основном — в долларах, пишет ЕЦБ. Это автоматически укрепило долю евро.

Кроме того, некоторые центральные банки, в частности Банк России, стали диверсифицировать портфели из-за опасений введения односторонних санкций, увеличив долю евро в международных резервах примерно на 0,5 п. п. Россия — один из крупнейших в мире держателей резервов — после новых раундов санкций со стороны США продала 100 млрд долларов в долларах и купила почти 90 млрд долларов в евро и юанях во II квартале 2018 года. Сейчас в евро номинированы около 39% международных резервов России, в долларах — 27%, в юанях — 17%, пишет европейский регулятор.

Китай на фоне эскалации торговых отношений с США сократил позицию в американских казначейских ценных бумагах на 60 млрд долларов (сейчас она составляет 1,1 трлн долларов).