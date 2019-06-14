На мероприятии представители веб-студии, мобильного разработчика и банка расскажут о самых свежих веяниях в digital, о тенденциях в разработке сайтов и мобильных приложений и о том, как финансовые организации могут их использовать в своем бизнесе. А ещё планируется доклад о трансформации агрегаторов в маркетплейсы.

Спикеры:

«Банкам, страховым, МФО нужно не просто соответствовать трендам, а пытаться их предугадать, — считает СЕО веб-студии AIR Production Кирилл Кириллов, — недостаточно посмотреть, что придумал Tinkoff и попытаться сделать что-то похожее. Мы, веб-студии, мобильные разработчики, на своем рынке живем в очень конкурентной среде, поэтому нам просто необходимо всегда быть в авангарде новых методик, приемов, идей. И мы готовы делиться нашими инсайтами с финансовым сектором, потому что хотим, чтобы этот рынок рос и становился более современным, конкурентным и технологичным».

Участие в бизнес-завтраке бесплатное, но необходима регистрация .

Узнать подробности и связаться с организаторами можно через страницу мероприятия в Facebook.