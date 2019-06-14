Удаленные сервисы по сбору биометрических данных должны появиться у банков, которые занимаются сбором таких сведений у своих клиентов, до конца 2019 года, сообщил в пятницу журналистам начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.



«Еще один важный момент, он касается развития сервисов на удаленном канале. Это обязанность банков по предоставлению таких сервисов, она будет введена чуть позже в 2019 году. Таким образом, банки, которые обеспечивают сбор биометрических данных, также будут обязаны вывести свои услуги для граждан в удаленном формате», — сказал он.

Дубынин напомнил, что сейчас планируются изменения в законодательстве, в соответствии с которыми банки, имеющие базовую лицензию, получат отсрочку для внедрения биометрии до конца 2020 года.

Проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов ЦБ реализует совместно с участниками ассоциации «Финтех» — российскими банками, платежными системами и телеком-операторами. Разработку платформы вел «Ростелеком». Система размещена в его «облачной» защищенной инфраструктуре, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных. Услуга по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно, была запущена летом 2018 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.