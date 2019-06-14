Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2—4,7% с ранее заявленных 4,7—5,2%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

«Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса», — сообщает Центробанк.



Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% с 5,2% в апреле. На 10 июня инфляция составляла 5%. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились, отмечает регулятор. Это связано с исчерпанием эффекта от повышения НДС и пересмотром траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других развитых стран. При этом значимыми рисками российский регулятор признает повышенные инфляционные ожидания, замедление роста мировой экономики и ужесточение международных торговых ограничений.

На заседании 14 июня совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку до 7,5% годовых.