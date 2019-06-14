Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 14 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении Центробанка.

ЦБ указывает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — подчеркивается в пресс-релизе.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.

Это четвертое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре . Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В последний раз совет директоров Банка России снижал ключевую ставку на заседании 23 марта 2018 года — на 0,25 п. п., до 7,25%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

