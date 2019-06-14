Банк России продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по до достижении отметки в 500 млрд долларов. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, заявленный уровень в полмиллиона долларов не был лимитом или целью накопления, сумма лишь отражала желательный объем резервов.

«Мы действительно достигли этой цифры — 500 миллиардов долларов. Но напомню, что мы начали говорить о 500 миллиардах долларов, когда у нас еще не было бюджетного правила. А сейчас у нас в основном накопление происходит в рамках бюджетного правила, что мы и продолжим делать. Поэтому специального пересмотра ориентиров у нас не предполагается», — сказала Набиуллина.

Международные резервы по данным на 7 июня 2019 года составили 502,7 млрд долларов, превысив отметку в 500 млрд долларов впервые с 2014 года.