Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов частным сектором) в 2019 году может составить 50 млрд долларов, в 2020-м — 22 млрд, в 2021-м — 13 млрд. Такая оценка (базовый сценарий) приводится в обновленном среднесрочном прогнозе Банка России , опубликованном по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 14 июня.

Оценки на текущий и следующий годы повышены по сравнению с аналогичным мартовским прогнозом ЦБ : тогда ожидался чистый отток капитала в 2019 году на уровне 35 млрд, в 2020-м — 17 млрд долларов.

В сценарии с более высокими ценами на нефть отток в этом и двух следующих годах составляет 50 млрд, 35 млрд и 30 млрд долларов соответственно (в мартовском прогнозе указывались цифры 37 млрд, 37 млрд и 32 млрд).

В июньском прогнозе базовый сценарий предусматривает среднегодовую цену на нефть марки Urals в 2019, 2020 и 2021 годах на уровне 65, 60 и 55 долларов за баррель соответственно, в мартовском прогнозе — 60 долларов в 2019 году и 55 долларов в 2020—2021 годах. И в июньском, и в мартовском прогнозах сценарий с высокими ценами на нефть включает оценку в 70 долларов за баррель в 2019-м и 75 долларов в 2020-м и 2021-м.

В конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». В соответствии с методологией ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за пять месяцев текущего года составил 35,2 млрд долларов.

