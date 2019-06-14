ЦБ видит, что кредитные организации пытаются обходить требования по снижению рисков при выдаче необеспеченных потребительских кредитов, обсуждается введение дополнительных ограничений для игроков рынка. Об этом журналистам заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Да, мы тоже получили информацию, что некоторые банки, обходя наше регулирование, пытаются удлинить сроки кредитов. Мы сейчас обсуждаем это и смотрим, каким образом воздействовать для того, чтобы [устранить] обходные маневры», — сказала глава регулятора.