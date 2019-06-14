Предложений депозитов в «экзотических» валютах (иенах, юанях, британских фунтах и швейцарских франках) будет становиться все меньше, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Ограниченность предложения таких депозитов связана с низким спросом на них, отмечает Антон Граборов, директор по развитию бизнеса «БКС Премьер». В основном вклады в «экзотических» валютах интересны состоятельным вкладчикам, которые хотели бы диверсифицировать свои портфели для снижения валютного и странового рисков, а также тем, кто делает накопления на учебу, лечение или покупку недвижимости за рубежом. Дополнительным сдерживающим фактором для большинства банков является поддержание ликвидности таких валют, последующее инвестирование вложенных средств, добавляет Граборов.

В I квартале, по данным Банка России, доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов населения незначительно выросла с 20,3% до 21,5% (с устранением курсовой переоценки). Вместе с дальнейшим снижением ставок будет падать и интерес граждан к нерублевым сбережениям. Люди, предпочитающие хранить деньги в иностранной валюте, в основном держат их в долларах и евро.

Рублевые вклады пока остаются привлекательными, несмотря на снижение доходности. О вкладах в иностранной валюте этого сказать нельзя: тренд на рост ставок в конце прошлого — начале этого года, когда крупные банки предлагали депозиты в долларах под 3,5%—4%, в марте развернулся в обратную сторону. Сейчас доходность вкладов в иностранной валюте едва превышает 2%, снижение продолжится.

Банк России с 1 июля решил повысить с 7% до 8% нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами. Когда решение вступит в силу, банки будут вынуждены снизить ставки по долларовым вкладам до 1,5%—2% процентов, указывает зампред правления «Локо Банка» Андрей Люшин.