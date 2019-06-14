Тинькофф Банк и Киви Банк прокомментировали информацию о росте выдач кредитных карт с большим лимитом неработающим заемщикам в возрасте 18 лет. В банках пояснили, как проводится оценка 18-летних клиентов, которые обращаются за кредитными картами.



Ранее газета «Коммерсант» сообщила о росте выдач кредиток с лимитами в 100—200 тысяч рублей неработающим заемщикам в возрасте 18 лет. По словам собеседников издания, такое возможно, если скоринг заемщика проводится с учетом доходов родителей подростка. Только два российских банка — Тинькофф Банк и Киви Банк — одобряют кредитные карты без подтверждения дохода клиента.

В линейке Киви Банка есть карта рассрочки «Совесть». Получить ее может любой постоянно проживающий в России совершеннолетний гражданин при предъявлении паспорта, сообщили Банки.ру в кредитной организации, уточнив: для юных заемщиков лимиты по кредиткам обычно не превышают 20 тыс. рублей.

По данным Киви Банка, число держателей карты «Совесть» в возрасте от 18 до 23 лет составляет около 3%. «При оформлении карты клиенты проходят телефонную верификацию и указывают родителей в качестве контактного лица. Естественно, лимиты у них ниже 100 тыс. рублей — в среднем до 20 тыс. рублей. Но мы не учитываем доход родителей и не спрашиваем его при одобрении лимита молодому заемщику», — пояснила риск-директор проекта «Совесть» Анастасия Мухачева.

В Тинькофф Банке ответили, что юный возраст заемщика не означает, что банк обязательно должен относиться к нему иначе, чем к остальным клиентам.

«Лица, которым исполнилось 18 лет, являются совершеннолетними и вправе пользоваться кредитными продуктами банка. Платежеспособность таких клиентов оценивается также, как и других. Для этого в банке используется скоринговая модель, модель проверки дохода и ряд других инструментов. Доходы родителей при этом не учитываются, как и использование карты Junior», — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там не указали, на какой кредитный лимит могут рассчитывать молодые граждане без работы, но подчеркнули, что банк не заинтересован в кредитовании клиентов без дохода. Случай с выдачей подростку кредитки с лимитом в 125 тыс. рублей, приведенный «Коммерсантом», в Тинькофф Банке связали с техническим сбоем.

«В описанной в отзыве ситуации вероятно имел место технический сбой, с которым мы сейчас разбираемся», — заявили в пресс-службе кредитной организации.