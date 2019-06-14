Банк России ожидает прироста ВВП в 2019 году на уровне 1—1,5% вместо прежних 1,2—1,7%, следует из обновленного прогноза ЦБ. Рост экономики в первом полугодии 2019-го складывается ниже ожиданий Банка России, констатировал регулятор.

«В январе — апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня четвертого квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения. Потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления», — говорится в комментарии ЦБ к решению совета директоров по ключевой ставке .

Банк России не исключает повышения темпов экономического роста в дальнейшем из-за реализации нацпроектов.

«Во второй половине 2019 года дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера», — указано в пресс-релизе.