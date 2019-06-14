Банк России не исключает возможного снижения ключевой ставки до конца 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможное одно, и два снижения ставки в этом году, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов», — сказала глава регулятора.

Банк России принял решение с 17 июня снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. В комментарии регулятора указано, что допускается возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний.

Эльвира Набиуллина подтвердила, что под ближайшими заседаниями ЦБ подразумевает одно из трех следующих заседаний по календарю. Диапазон нейтральной ставки также сохраняется на уровне 6—7%, подчеркнула председатель Банка России.