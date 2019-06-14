Агентство по страхованию вкладов с 17 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам петербургского банка «Прайм Финанс» и новосибирского банка «Взаимодействие». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховое возмещение вкладчикам «Прайм Финанса» будет выплачиваться в двух субъектах РФ — Санкт-Петербурге и Москве. В сегодняшнем релизе АСВ говорится, что, согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 600 млн рублей могут обратиться около 1 тыс. вкладчиков, включая 200 малых предприятий с застрахованными средствами на 50 млн. В Санкт-Петербурге за компенсациями на сумму около 285 млн рублей могут обратиться порядка 700 вкладчиков.

Накануне АСВ сообщало , что за компенсациями на сумму порядка 540 млн рублей могут обратиться примерно 900 вкладчиков «Прайм Финанса», а требования 200 малых предприятий составляют 48 млн рублей.

За выплатой страхового возмещения по КБ «Взаимодействие» на 98 млн рублей могут обратиться около 200 вкладчиков (требования десятка вкладчиков-юрлиц оцениваются в 80 тыс. рублей), напоминают в АСВ. Страховое возмещение будет выплачиваться в Новосибирской области.

Страховое возмещение вкладчикам «Прайм Финанса» выплатит Россельхозбанк (см. список отделений, куда можно обращаться ), клиентам банка «Взаимодействие» — банк «ФК Открытие» ( список доступных офисов также приводится на сайте АСВ). Прием заявлений и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банки-агенты в течение не менее чем года, а о дальнейших выплатах АСВ сообщит дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.



ЦБ отозвал лицензии у банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» 6 июня этого года.