Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» о включении долга перед ней в размере 83,1 млрд рублей в реестр требований кредиторов подконтрольного ей завода «Ангстрем-Т» (ведущее отечественное предприятие по производству полупроводниковых изделий), говорится в определении суда.

Как сообщил заявитель, 9 апреля 2008 года он заключил с должником кредитное соглашение, затем «Ангстрем-Т» были предоставлены денежные средства в размере 815 млн евро несколькими траншами.

Поскольку должником не исполнены обязательства по погашению основного долга в соответствии с установленным графиком, а также по погашению процентов, ему также была начислена неустойка, отметил заявитель.

Столичный арбитраж 19 марта ввел процедуру наблюдения в отношении «Ангстрем-Т». В реестр требований кредиторов завода был включен долг перед заявителем в размере 14,3 млрд рублей.

ВЭБ в декабре 2018 года сообщил, что приобрел 100% голосующих акций «Ангстрем-Т».