Его ведущим по результатам голосования игроков был избран член элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский.

Впервые за свою историю Кубок прошел на площадке BORODINO HALL. До начала игры участники мероприятия смогли сфотографироваться с живой совой, пообщаться с ведущим, посетить фуршет, получить welcome-подарки от партнеров Кубка: книги, наборы эксклюзивных чаев и меда Peroni.

При этом, во-первых, впервые за историю Кубка сразу три команды стали победителями в разминке, набрав одинаковое количество баллов. В результате жюри приняло решение наградить все три команды: Банк «Восточный», Банк «Ренессанс Кредит» и ПАО «НК «Роснефть».

Второй особенностью мероприятия стало то, что победитель в номинации «Самый интеллектуальный банк» оставался не очевидным буквально до последней минуты игры. Разрыв между Банком России и Банком «Восточным» - командами, набравшими наибольшее количество баллов, - на протяжении всей игры не превышал одного балла. Банк «Восточный» все же вырвал себе победу на последних вопросах.

Средний балл по летней игре составил 22,5, что существенно выше среднего балла по Весеннему интеллектуальному кубку.

В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Банк «Восточный»

Софья Борисенко

Михаил Волхонский

Олег Павловский

Никита Шатилов

Ксения Клиншова

Капитан команды – Александр Рукавишников

2-е место – Центральный Банк Российской Федерации

Олег Гаас

Никита Поверинов

Никита Золотарев

Борис Моздухов

Роман Симонов

Капитан команды – Павел Аверин

3-е место – Банк «Ренессанс Кредит»

Дмитрий Семенов

Александр Мищенко

Михаил Горчаков

Анна Боровкова

Иван Казаков

Павел Иванов

Ольга Скороходова

Екатерина Шевченко

Капитан команды – Галина Кудрявцева

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:

1-е место – Группа компаний «НРК-Р.О.С.Т.»

Вадим Протасенко

Татьяна Бурлакова

Денис Кириченко

Игорь Ахматов

Алексей Шувалов

Капитан команды – Роман Кочнев

2-е место – Страховая компания «Арсеналъ»

Алексей Нерченко

Муратхан Эльдаров

Алексей Миронов

Кирилл Анисимов

Алексей Водилов

Капитан команды – Анатолий Сандимиров

3-е место – информационный портал Банки.ру

Андрей Никольский

Ольга Фиттер

Наталья Коршункова

Елена Калинкина

Ирина Чибрикина

Антонина Самсонова

Капитан команды – Даниил Закирьянов

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:

1-е место – ПАО «НК «Роснефть»

Вячеслав Сергеев

Владимир Гайлунь

Дмитрий Крупнов

Юрий Тимофеев

Дмитрий Сумин

Капитан Команды – Елена Мартынова

2-е место – Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Владислава Бегун

Адрей Харламов

Дмитрий Киселев

Алена Чистякова

Екатерина Федосова

Капитан команды – Павел Федосов

3-е место – ЛЛК-Интернешнл

Анастасия Ильчибаева

Елена Пахова

Мария Кудымова

Татьяна Иванова

Анастасия Ирхина

Богдан Сахневич

Айгюль Шадрина

Капитан команды – Эмин Исмаилов

В Летнем интеллектуальном кубке принимали участие следующие команды:

Банк России

Абсолют Банк

ФОРА-БАНК

Банк «Ренессанс Кредит»

Новикомбанк

QIWI

Группа компаний «НРК-Р.О.С.Т.»

Группа Компаний «Регион»

Страховая компания «Арсеналъ»

Платежный сервис «Золотая Корона»

Банки.ру

Страховая Компания «Проминстрах»

PHILIPS

Компания «ЛЛК-Интернешнл»

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.

ПАО «НК «Роснефть».

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации Банков России.

Генеральные партнеры Интеллектуального кубка:

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — ведущий финтех-провайдер на российском рынке. Компания входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения в РФ. Программные продукты и сервисы ЦФТ используют свыше 500 банков России и стран СНГ.

Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) представляет такие популярные услуги, как денежные переводы, погашение кредитов, безналичные расчеты на транспорте и в социальной сфере. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов на территории СНГ.

Партнеры Летнего интеллектуального кубка:

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Ирина Арсентьева и CookieArs – изготовление эксклюзивных десертов

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Группа Welcome Band – бессмертные джазовые композиции

Студия живописи и творчества «АРТ-Корпорация»

Турнир «Осенняя Москва-2019»

Издательство «Московского психолого-социального университета»

Благотворительный фонд «Подари солнечный свет»

Информационные партнеры Летнего интеллектуального кубка: