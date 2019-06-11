Прямые переводы на карту – удобный и выгодный способ отправить деньги в Таджикистан. Для получения средств больше не нужно стоять в очереди или заполнять анкету – они зачисляются на счет мгновенно.

«Таджикистан одно из ключевых направлений Юнистрим, только за январь-май клиенты совершили почти 400 тысяч денежных переводов на сумму 5,23 млрд рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты получали лучший сервис», – отметил Шерзод Махмудов, директор департамента по развитию продаж и сопровождению банков‑партнеров в странах ближнего зарубежья Юнистрим.

Чтобы отправить деньги на карту «Корти Милли» Первого Микрофинансового Банка Таджикистана достаточно знать ее номер и имя получателя. Максимальная сумма одного перевода – 75 тыс. рублей. Комиссия составляет 1,5%. Деньги можно внести в рублях, долларах и евро. Средства будут зачислены в таджикских сомони по курсу Первого Микрофинансового Банка Таджикистана.

«Мы работаем с Юнистрим уже более 10 лет и стремимся поддерживать наилучшие условия для клиентов. Уверены, что денежные переводы на карты национальной платежной системы «Корти Милли» будут востребованной услугой. Такие услуги способствуют росту безналичных расчетов и сбережению полученных переводов», – подчеркнул Ентен Лама, Председатель Первого Микрофинансового Банка Таджикистана.

Получить карту «Корти Милли» можно всего за 15 минут. У Первого Микрофинансового Банка Таджикистана 7 филиалов и 32 центра банковских услуг во всех регионах страны.

Юнистрим занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России и странах СНГ. Клиенты системы обслуживаются в 150 тыс. пунктов в 90 странах мира.