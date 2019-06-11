К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

Типовое техническое решение для цифровых резюме обучающихся внедрят уже в этом году на базе сайта «Современная цифровая образовательная среда», рассказали в ведомстве. В дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках мероприятия по созданию цифровых университетов.

Предполагается, что к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели, сказали в Минобрнауки. Компании в большей степени интересуются компетенциями и реальными навыками соискателя, а не только оконченным вузом — поэтому и был выбран формат резюме, пояснили в ведомстве.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова поддерживают идею, сказал «Известиям» проректор по развитию вуза Дмитрий Штыхно. Для защиты документов логичнее всего использовать технологии блокчейн, считает он.

«Пока что в вузы постоянно обращаются работодатели, рекрутинговые агентства и специализированные компании по верификации данных. Возможность проверить аутентичность диплома существенно упростила бы этот процесс для всех его участников», — заключил Штыхно.

В России довольно остро стоит проблема поддельных документов об окончании вуза и электронные дипломы могли бы ее решить, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. По его оценке, около 30% корочек фальсифицированы.

Цифровые портфолио фактически станут аналогами резюме, размещаемых на сайтах сервисов по поиску работы, считает руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Поэтому в создании подтвержденного цифрового портфолио смысла не видит.