В Москве направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении пайщиков кооператива. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый являлся председателем правления и главным бухгалтером в одном из кредитно-потребительских кооперативов столицы. В период деятельности организации фигурант уголовного дела принимал денежные средства, поступившие от пайщиков. «Однако путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, он производил фактическое хищение денежных средств и их последующее распределение среди не установленных следствием соучастников», — отмечается в сообщении правоохранителей.

По данному факту МВД по Басманному району Москвы возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту инкриминируется хищение на общую сумму около 168 млн рублей, следует из релиза.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.