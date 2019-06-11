Законопроект о повышении до 6 млн рублей максимального штрафа за повторное невыполнение требований о хранении и предоставлении силовикам информации о переписке граждан в мессенджерах внесен в четверг на рассмотрение Госдумы, следует из думской информационной базы данных.

В частности, «неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет установленной федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях» будет грозить штрафом для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей. На данный момент максимальный штраф составляет 1 млн рублей.

Такие же санкции предлагаются за отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

«Повторность можно расценивать как возрастающую угрозу общественному порядку и общественной безопасности, что определяет необходимость применения более строгих мер административной ответственности», — подчеркивают авторы законопроекта в пояснительной записке.