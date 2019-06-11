Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

По словам одного из клиентов, он них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Также банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег.

Другой клиент копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством.Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными, но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

По словам замглавы Росфинмониторинга, статс-секретаря Павла Ливадного, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников. Если предположения банка обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Ливадный. В случае несогласия с отказом кредитной организации провести операцию гражданин может обратиться в специальную комиссию, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд, добавил он.

Сейчас специальная служба ЦБ по защите прав клиентов работает оперативно, регулятор озаботился проблемой, в этом направлении достаточно активно работают, заявил председатель комитета ТПП по финансовым рынкам Владимир Гамза.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-Банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.