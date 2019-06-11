Счетная палата (СП) и Минфин подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений: они включают в себя сокращение сроков заключения, уменьшение возможности арестов до суда и прочие шаги. Об этом сообщил в интервью ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Речь о сокращении сроков за отдельные экономические преступления, существенном уменьшении возможности арестов до судов и некоторых других шагах, которые уменьшали бы напряжение, ответственность при несущественных экономических ошибках, или при недоказанности до суда», — сказал он.

По мнению Кудрина, полностью отменить тюремное заключение за экономические преступления невозможно, но нужно работать над сокращением его сроков.

«Полностью это невозможно, но сократить срок заключения — да, мы так считаем. Нужно оговаривать строго, есть особые случаи, особо сложные, где, может быть, допускается арест. Но в целом, я считаю, нужно менять подход к обращению с обвиняемыми в экономических преступлениях», — пояснил глава СП.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ заявил, что он совместно с Алексеем Кудриным подготовил предложения по декриминализации экономических преступлений. По мнению Силуанова, за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные.