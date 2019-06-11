Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленным движением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро потерял 9 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,68 рубля (плюс 12 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 73,06 рубля (минус 8 копеек).

Как комментировал в четверг перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пара доллар-рубль откроется в район 64,8, а затем вновь может перейти к укреплению.

«Пара евро-доллар вновь снизу вверх тестирует отметку 1,13, а индекс доллара снижается на 0,1%. Однако рост рубля ограничен отметкой 64,1 рубля за доллар», — пояснил он.

«Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением из-за ухудшения внешнего фона, снижения мировой склонности к риску и локальной перекупленности, в связи с чем могут выйти в умеренный минус», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.